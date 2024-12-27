Партизани показали, як окупанти в Криму намагаються захистити літаки від ударів ЗСУ

Представники українського підпілля провели розвідку в районі військового летовища Саки, розташованого на західному узбережжі недалеко від міста Євпаторія.

Місто Саки на карті (фото: скрін google.com/maps/place)

Так, агенти руху зафіксували наявність там спецтехніки та проведення будівельних робіт. Партизани звернули увагу, що це "свідчать про те, що окупанти намагаються звести захисні споруди для літаків".

Також підпільники змогли зафіксувати точну кількість та типи російських літаків, розміщених на даному аеродромі. Крім того, були зібрані дані про ворожі системи протиповітряної оборони, які прикривають авіацію загарбників.

Партизани оприлюднили координати об'єкта: 45.099065258, 33.60950037

"З 2014 року на аеродромі дислокується 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк на літаках Су-24М та Су-30СМ. Раніше Сили оборони України неодноразово завдавали успішних ударів по цьому об'єкту.", - розповіли представники руху спротиву окупації.

Партизани додали, що передали українським захисникам усю зібрану інформацію стосовно розміщення російських літаків, радіолокаційних станцій (РЛС), техніки та особового складу загарбників.

Удари по аеродрому "Саки"

Нагадаємо, це підконтрольне російським загарбникам летовище, розташоване поряд з селищем міського типу Новофедорівка в Євпаторійському районі у Криму, зазнавало ударів ще з серпня 2022 року.

Російські окупанти активно користуються цим аеродромом, з якого піднімають в повітря винищувачі та бомбардувальники для обстрілів населених пунктів, зокрема на півдні України.

Сили оборони України завдавали ударів БПЛА та ракетами по авіабазі "Саки" також 21 вересня 2023 року.

Крім того, 4 січня 2024 року була проведена операція з ураження позицій російських РЛС на аеродромі у Саках та складу боєприпасів поблизу н.п. Гришине.

Також повідомлялося, що 26 липня внаслідок атаки з повітря у Криму сталась пожежа на військовому аеродромі "Саки". Також було чутно детонацію боєприпасів. Пізніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження аеродрому.