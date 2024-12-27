Партизаны показали, как оккупанты в Крыму пытаются защитить самолеты от ударов ВСУ

Представители украинского подполья провели разведку в районе военного аэродрома Саки, расположенного на западном побережье недалеко от города Евпатория.

Город Саки на карте (фото: скрин google.com/maps/place)

Так, агенты движения зафиксировали наличие там спецтехники и проведение строительных работ. Партизаны обратили внимание, что это "свидетельствуют о том, что оккупанты пытаются возвести защитные сооружения для самолетов".

Также подпольщики смогли зафиксировать точное количество и типы российских самолетов, размещенных на данном аэродроме. Кроме того, были собраны данные о вражеских системах противовоздушной обороны, которые прикрывают авиацию захватчиков.

Партизаны обнародовали координаты объекта: 45.099065258, 33.60950037

"С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк на самолетах Су-24М и Су-30СМ. Ранее Силы обороны Украины неоднократно наносили успешные удары по этому объекту.", - рассказали представители движения сопротивления оккупации.

Партизаны добавили, что передали украинским защитникам всю собранную информацию о размещении российских самолетов, радиолокационных станций (РЛС), техники и личного состава захватчиков.

Удары по аэродрому "Саки"

Напомним, этот подконтрольный российским захватчикам аэродром, расположенный рядом с поселком городского типа Новофедоровка в Евпаторийском районе в Крыму, подвергался ударам еще с августа 2022 года.

Российские оккупанты активно пользуются этим аэродромом, с которого поднимают в воздух истребители и бомбардировщики для обстрелов населенных пунктов, в частности на юге Украины.

Силы обороны Украины наносили удары БПЛА и ракеты по авиабазе "Саки" также 21 сентября 2023 года.

Кроме того, 4 января 2024 г. была проведена операция по поражению позиций российских РЛС на аэродроме в Саках и складу боеприпасов вблизи н.п. Гришино.

Также сообщалось, что 26 июля в результате атаки с воздуха в Крыму произошел пожар на военном аэродроме "Саки". Также была слышна детонация боеприпасов. Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение аэродрома.