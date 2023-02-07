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Партизаны подожгли оборудование железной дороги под Луганском, РФ не сможет отправить БК

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Луганск, Вторник 07 февраля 2023 14:09
Партизаны подожгли оборудование железной дороги под Луганском, РФ не сможет отправить БК Фото: партизаны подожгли оборудование на железной дороге под Луганском (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские партизаны подожгли важное оборудование на железной дороге на территории оккупированной Луганской области. Оккупанты пока не могут отправить путями боекомплект на передовую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Луганские партизаны держат в напряжении рашистов. На этот раз наши патриоты подожгли шкаф управления железной дорогой", - рассказал он.

По словам Гайдая, уничтожено оборудование автоматизированного управления железной дорогой на участке железнодорожного сообщения Ровеньки – Антрацит в районе населенного пункта Ясеновский.

Как сообщалось, пограничники-минометчики ударили по группе российских оккупантов в Луганской области.

Напомним, российские войска ведут постоянные атаки со стороны Кременной Луганской области. Но говорить о большом наступлении оккупантов рано, враг пытается вести разведку боем.

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