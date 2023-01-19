Партизаны взорвали группу оккупантов в Кирилловке

Украинские партизаны ликвидировали группу российских оккупантов, которые поселились в одном из домов во временно оккупированной Кирилловке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления.

"Подполье на временно оккупированных территориях продолжает свою работу. В Кирилловке партизанам удалось ликвидировать группу российских военных, занявших один из домов в городе. Также есть раненые", - говорится в сообщении. Отмечается, что в доме, где проживали россияне, прогремел взрыв.