Партизани підірвали дві вантажівки з окупантами в Генічеську (фото)

Зазначається, що о 07:45 агент "АТЕШ" знищив групу окупантів у Генічеську Херсонської області.

"Агент зі складу ЗС РФ знав місце постійного розміщення техніки та особового складу своїх товаришів із сусіднього підрозділу на в'їзді в місто, біля покинутих промислових споруд. І приховав там 10-ти кілограмовий "подарунок". У момент спішування військових із техніки - саморобний вибуховий пристрій було активовано", - йдеться у повідомленні.

Фото: Наслідки підриву (t.me/atesh_ua)

Партизани повідомили, що внаслідок цього було знищено 2 вантажівки з особовим складом. А агент "АТЕШ" зміг покинути Генічеськ.

Знищення росіян на окупованій території України

Нещодавно українські партизани у тимчасово окупованій Новій Каховці провели успішну диверсію проти загарбницької адміністрації міста.

Також у тимчасово окупованому Луганську представники українського підпілля та Сил спротиву ліквідували ворожі військові патрулі. Також партизани ведуть розвідку у підконтрольному російським загарбникам місті.