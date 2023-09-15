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Партизаны подорвали два грузовика с оккупантами в Геническе (фото)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Геническе (Херсонская область) сегодня, 15 сентября, партизаны подорвали два грузовика с россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЭШ".

Отмечается, что в 07:45 агент "АТЕШ" уничтожил группу оккупантов в Геническе Херсонской области.

"Агент из состава ВС РФ знал место постоянного размещения техники и личного состава своих товарищей из соседнего подразделения на въезде в город, возле заброшенных промышленных сооружений. И скрыл там 10-ти килограммовый "подарок". В момент спешивания военных из техники - самодельное взрывное устройство было активировано", - говорится в сообщении.

Фото: Последствия взрыва (t.me/atesh_ru)

Партизаны сообщили, что в результате этого было уничтожено 2 грузовика с личным составом. А агент "АТЕШ" смог покинуть Геническ.

Уничтожение россиян на оккупированной территории Украины

Недавно украинские партизаны во временно оккупированной Новой Каховке провели успешную диверсию против захватнической администрации города.

Также во временно оккупированном Луганске представители украинского подполья и Сил сопротивления ликвидировали вражеские военные патрули. Также партизаны ведут разведку в подконтрольном российским захватчикам городе.

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Российская ФедерацияХерсонская областьГеническВойна в Украине