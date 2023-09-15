Партизаны подорвали два грузовика с оккупантами в Геническе (фото)

В оккупированном Геническе (Херсонская область) сегодня, 15 сентября, партизаны подорвали два грузовика с россиянами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЭШ".
Отмечается, что в 07:45 агент "АТЕШ" уничтожил группу оккупантов в Геническе Херсонской области.
"Агент из состава ВС РФ знал место постоянного размещения техники и личного состава своих товарищей из соседнего подразделения на въезде в город, возле заброшенных промышленных сооружений. И скрыл там 10-ти килограммовый "подарок". В момент спешивания военных из техники - самодельное взрывное устройство было активировано", - говорится в сообщении.
Фото: Последствия взрыва (t.me/atesh_ru)
Партизаны сообщили, что в результате этого было уничтожено 2 грузовика с личным составом. А агент "АТЕШ" смог покинуть Геническ.
Недавно украинские партизаны во временно оккупированной Новой Каховке провели успешную диверсию против захватнической администрации города.
Также во временно оккупированном Луганске представители украинского подполья и Сил сопротивления ликвидировали вражеские военные патрули. Также партизаны ведут разведку в подконтрольном российским захватчикам городе.
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