Партизани оприлюднили документацію до комплектуючих ракетних кораблів РФ

Ракетна небезпека з російських кораблів

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський флот накопичував крилаті ракети "Калібр" і, ймовірно, ворог може використати їх для ударів по Україні.

"Калібри накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування", - заявив керівник ГУР.

За його словами, у Росії було прийняте рішення використовувати крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", оскільки вони є ефективнішими.

Як розповіла сьогодні речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, російські кораблі затиснуті в південно-східній частині акваторії Чорного моря і не проявляють активності. Однак загальна готовність ракетоносіїв висока, тому небезпека з моря залишається.

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