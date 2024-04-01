RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Партизаны обнародовали документацию к комплектующим ракетных кораблей РФ

Фото: российский ракетный катер (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Партизаны получили документацию к комплектующим российских ракетных кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения АТЕШ.

Как сообщается, агент АТЕШ сумел проникнуть в "Научно-производственный комплекс Пуск" и раздобыть ряд документов, включая готовую техническую документацию обновленного корабельного прицельного прибора "УВ-450-01".

Этот прибор служит целям наблюдения и целеуказания. Он способствует морским операциям, улучшая ситуационную осведомленность и возможность выявления целей.

ЗАО "НПК Пуск" - это российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве продукции для наблюдения и кораблевождения, а также обнаружение надводных и береговых объектов. Она осуществляет научные исследования и разработки в данной области.

Партизаны опубликовали фрагменты договора и некоторые технические дополнения.

 

t.me/atesh_ua

"Техническая документация передана Силам обороны. Она будет способствовать победе Украины", - добавили в АТЕШ.

Ракетная опасность с российских кораблей

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский флот накапливал крылатые ракеты "Калибр" и, по всей вероятности, враг может использовать их для ударов по Украине.

"Калибры накапливались весь этот период. Они абсолютно готовы к применению", - заявил руководитель ГУР.

По его словам, в России было принято решение использовать крылатые ракеты Х-101 вместо "Калибров", поскольку они более эффективны.

Как рассказала сегодня спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, российские корабли зажаты в юго-восточной части акватории Черного моря и не проявляют активности. Однако общая готовность ракетоносителей высока, поэтому опасность с моря остается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черноморский флотВойна в Украине