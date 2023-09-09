Партизани в Новій Каховці ліквідували окупантів, які перевозили "бюлетені", - ЦНС

Партизани підірвали автомобіль загарбників, який використовувався для пересування, охорони "бюлетенів" та "виборчих дільниць", під час так званих виборів влаштованих Москвою на тимчасово окупованих територій.

Внаслідок підриву автомобіля - один російський військовий був ліквідований, ще двоє отримали поранення.

Фото: Партизани в Новій Каховці ліквідували окупантів, які перевозили "бюлетені" (sprotyv.mod.gov.ua)

Псевдовибори в окупації

Російські терористи проводять в окупації так звані "вибори" різного рівня, в тому числі й "довибори" депутатів Держдуми, "вибори" голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів.

Як відзначили в Німеччині, псевдовибори є звичайною пропагандистською акцією, яку Берлін не визнаватиме.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, таким чином терористи хочуть посилити свої незаконні претензії на окуповані території.

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