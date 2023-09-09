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Партизани в Новій Каховці ліквідували окупантів, які перевозили "бюлетені", - ЦНС

Ілюстративне фото: Партизани в Новій Каховці ліквідували окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські партизани у тимчасово окупованій Новій Каховці провели успішну диверсію проти загарбницької адміністрації міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Партизани підірвали автомобіль загарбників, який використовувався для пересування, охорони "бюлетенів" та "виборчих дільниць", під час так званих виборів влаштованих Москвою на тимчасово окупованих територій. 

Внаслідок підриву автомобіля - один російський військовий був ліквідований, ще двоє отримали поранення.

 

Фото: Партизани в Новій Каховці ліквідували окупантів, які перевозили "бюлетені" (sprotyv.mod.gov.ua)

Псевдовибори в окупації

Російські терористи проводять в окупації так звані "вибори" різного рівня, в тому числі й "довибори" депутатів Держдуми, "вибори" голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів.

Як відзначили в Німеччині, псевдовибори є звичайною пропагандистською акцією, яку Берлін не визнаватиме.

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, таким чином терористи хочуть посилити свої незаконні претензії на окуповані території.

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