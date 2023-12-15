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Партизани в Мелітополі підірвали потяг, який щодня возив росіянам паливо й боєприпаси

Фото: Партизани в Мелітополі підірвали потяг, який щодня возив росіянам паливо й боєприпаси (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 15 грудня, партизани провели успішну диверсію й підірвали залізничний потяг, який щодня возив ворогу із Криму до Дніпрорудного боєприпаси й паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

Зазначається, що у зворотному напрямку потяг вивозив з тимчасово окупованих територій руду, зерно й пошкоджену техніку. 

Під час вибуху було пошкоджено залізницю й тепловоз з вагонами. 

"Сам вибух стався о 8-ій ранку прямо під носом російських ФСБшників. Наразі окупанти оточили місце вибуху, обшукують прилеглу місцевість", - додає пресслужба. 

Ворог намагається приховати факт диверсії поки окупанти без успіху розшукують партизанів. До пошуків були залучені співробітники ФСБ, зрадники з поліції, кінологи й експерти кримінальної лабораторії. 

"Зауважимо, що за 2023 рік це вже одинадцята успішна диверсія на залізниці. Попередній потяг Рух Опору успішно підірвав 13 жовтня. Нинішня ж диверсія є далеко не останньою, адже в російській логістичній моделі саме залізниця відіграє ключову роль", - додає "Центр національного спротиву". 

Ситуація у Мелітополі

Мелітополь Запорізької області російські війська окупували практично одразу під час масштабного вторгнення на територію України у лютому 2022 року. У місті на цей час добре розвинений партизанський рух, учасники якого, попри оголошене на них полювання, постійно влаштовують "бавовни" у місті та  "мінусують" колаборантів. 

Нещодавно партизани провели нову спецоперацію в Мелітополі під час якої були ліквідовані окупанти та пошкоджена їх техніка.

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