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Партизани в Маріуполі зафіксували перекидування укріплень РФ в сторону Бердянська (фото)

Фото: партизани зафіксували перекидування укріплень РФ на Бердянськ (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани в окупованому Маріуполі разом з представниками місцевого руху опору змогли зафіксувати перекидування укріплень РФ в сторону Бердянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Так, нами було зафіксовано перекидання бетонних укріплень у бік Бердянська, що своєю чергою підтверджує інформацію про будівництво чергової лінії оборони в Запорізькій області", - інформують партизани.

В "АТЕШ" зауважили, що вони продовжують стежити за так званою "програмою відновлення Маріуполя". Вони зауважили, що всі лояльні до окупаційної влади та причетні до збагачення російськими грошами особи вже відомі.

"Окупанти залучили для служби в армії велику кількість зеків, які зараз "окрилилися" і почали наводити в армії свої порядки", - йдеться в повідомленні.

 Фото: переміщення техніки РФ з бетонними укріпленнями в сторону Бердянська (t.me/atesh)

Ситуація у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, під час масштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. При цьому в місті постійно гримлять вибухи, які стають наслідком "прильотів" по місцях базування окупантів.

Нещодавно повідомлялось, що окупанти зігнали під Маріуполь велику кількість підрозділів. Вони мають новий "пізнавальний знак". Крім того, російські загарбники перекидають з Авдіївки у Маріуполь сотні одиниць згорілої техніки для утилізації.

Напередодні ми повідомляли, що у порту тимчасово окупованого Маріуполя було помічено російський корабель. Це перше судно від початку 2024 року.

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