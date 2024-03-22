Партизаны в Мариуполе зафиксировали переброску укреплений РФ в сторону Бердянска (фото)

Партизаны в оккупированном Мариуполе вместе с представителями местного движения сопротивления смогли зафиксировать переброску укреплений РФ в сторону Бердянска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ".
"Так, нами была зафиксирована переброска бетонных укреплений в сторону Бердянска, что в свою очередь подтверждает информацию о строительстве очередной линии обороны в Запорожской области", - информируют партизаны.
В "АТЕШ" отметили, что они продолжают следить за так называемой "программой восстановления Мариуполя". Они подчеркнули, что все лояльные к оккупационным властям и причастные к обогащению российскими деньгами личности уже известны.
"Оккупанты привлекли для службы в армии большое количество зэков, которые сейчас "окрылились" и начали наводить в армии свои порядки", - говорится в сообщении.
Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области, расположенный на берегу Азовского моря во время масштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. При этом в городе постоянно гремят взрывы, которые становятся следствием прилетов по местам базирования оккупантов.
Недавно сообщалось, что оккупанты согнали под Мариуполь большое количество подразделений. Они имеют новый "опознавательный знак". Кроме того, российские захватчики опрокидывают из Авдеевки в Мариуполь сотни единиц сгоревшей техники для утилизации.
Накануне мы сообщали, что в порту временно оккупированного Мариуполя был замечен российский корабль. Это первое судно с начала 2024 года.
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