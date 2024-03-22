RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Партизаны в Мариуполе зафиксировали переброску укреплений РФ в сторону Бердянска (фото)

Фото: партизаны зафиксировали переброску укреплений РФ на Бердянск (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны в оккупированном Мариуполе вместе с представителями местного движения сопротивления смогли зафиксировать переброску укреплений РФ в сторону Бердянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ".

"Так, нами была зафиксирована переброска бетонных укреплений в сторону Бердянска, что в свою очередь подтверждает информацию о строительстве очередной линии обороны в Запорожской области", - информируют партизаны.

В "АТЕШ" отметили, что они продолжают следить за так называемой "программой восстановления Мариуполя". Они подчеркнули, что все лояльные к оккупационным властям и причастные к обогащению российскими деньгами личности уже известны.

"Оккупанты привлекли для службы в армии большое количество зэков, которые сейчас "окрылились" и начали наводить в армии свои порядки", - говорится в сообщении.

Фото: перемещение техники РФ с бетонными укреплениями в сторону Бердянска (t.me/atesh)

Ситуация в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области, расположенный на берегу Азовского моря во время масштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. При этом в городе постоянно гремят взрывы, которые становятся следствием прилетов по местам базирования оккупантов.

Недавно сообщалось, что оккупанты согнали под Мариуполь большое количество подразделений. Они имеют новый "опознавательный знак". Кроме того, российские захватчики опрокидывают из Авдеевки в Мариуполь сотни единиц сгоревшей техники для утилизации.

Накануне мы сообщали, что в порту временно оккупированного Мариуполя был замечен российский корабль. Это первое судно с начала 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольБердянскВойна России против Украины