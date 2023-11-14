Партизани у Криму показали важливий для окупантів склад пального

У тимчасово окупованому Криму в селищі Октябрське було виявлено склад пально-мастильних матеріалів російських загарбників, який становить для інтервентів високу цінність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram кримського руху спротиву "Атеш".
Склад ПММ у Октябрському (інша назва Біюк-Онлар, знаходиться в Курманському районі, в 43 км від м. Сімферополя) зафіксував на камеру представник підпілля на захопленому росіянами українському півострові.
Як зазначають партизани, цей склад має велике значення для військ РФ.
Склад пального російських окупантів у Октябрському Криму (фото: скрін t.me/atesh_ua)
"На території самого складу, а також селища висока активність військової техніки рашистів", - йдеться у публікації.
Також були представлені координати даного складу: 45.287290, 34.126670.
Місце в селищі Октябрське, де розташований склад ПММ противника (скрін t.me/atesh_ua)
В "Атеш" додали, що партизани продовжують знаходити військові об'єкти окупантів у Криму та "успішно передавати зібрану інформацію Силам Оборони України".
Нагадаємо, раніше кримські партизани влаштували вилазку в Перевальне (Сімферопольський район), де розташована база 126-ї бригади берегової оборони РФ.
А також перед цим підпільники в окупованому Криму зафіксували колону загарбників зі спецтехнікою в районі Джанкоя, яка потрібна супротивникові для посилення оборони.
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