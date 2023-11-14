Партизани у Криму показали важливий для окупантів склад пального

Склад ПММ у Октябрському (інша назва Біюк-Онлар, знаходиться в Курманському районі, в 43 км від м. Сімферополя) зафіксував на камеру представник підпілля на захопленому росіянами українському півострові.

Як зазначають партизани, цей склад має велике значення для військ РФ.

Склад пального російських окупантів у Октябрському Криму (фото: скрін t.me/atesh_ua)

"На території самого складу, а також селища висока активність військової техніки рашистів", - йдеться у публікації.

Також були представлені координати даного складу: 45.287290, 34.126670.

Місце в селищі Октябрське, де розташований склад ПММ противника (скрін t.me/atesh_ua)

В "Атеш" додали, що партизани продовжують знаходити військові об'єкти окупантів у Криму та "успішно передавати зібрану інформацію Силам Оборони України".