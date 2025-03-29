Партизани фіксують перекидання російських ППО і РЕБ із Криму: що відбувається

Так, агенти "АТЕШ" повідомляють про зростаючу паніку серед російських військових на Херсонському напрямку.

"Після серйозних втрат у районі лінії бойового зіткнення командування вживає термінових заходів для посилення оборони - зокрема за рахунок перекидання техніки з Криму", - ідеться в повідомленні.

За даними джерел партизанів, у регіон активно доправляють комплекси радіоелектронної боротьби, включно із системою "Поле-21", призначеною для придушення зв'язку і протидії українським БПЛА, артилерії та авіації.

"Також фіксується зростання кількості засобів ППО, особливо поблизу стратегічних напрямків", - кажуть у русі.

Як пояснюють партизани, цей поспіх викликаний не тільки втратами техніки, а й високою смертністю серед російських солдатів.

"Суттєву роль у цьому відіграють точні координати, які українські сили отримують від партизанів і місцевих жителів", - уточнюють в "АТЕШ".