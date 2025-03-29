Партизаны фиксируют переброску российских ПВО и РЭБ из Крыма: что происходит

Так, агенты "АТЕШ" сообщают о растущей панике среди российских военных на Херсонском направлении.

"После серьезных потерь в районе линии боевого соприкосновения командование принимает срочные меры по усилению обороны - в том числе за счет переброски техники из Крыма", - говорится в сообщении.

По данным источников партизан, в регион активно доставляются комплексы радиоэлектронной борьбы, включая систему "Поле-21", предназначенную для подавления связи и противодействия украинским БПЛА, артиллерии и авиации.

"Также фиксируется рост количества средств ПВО, особенно вблизи стратегических направлений", - говорят в движении.

Как объясняют партизаны, эта спешка вызвана не только потерями техники, но и высокой смертностью среди российских солдат.

"Существенную роль в этом играют точные координаты, которые украинские силы получают от партизан и местных жителей", - уточняют в "АТЕШ".