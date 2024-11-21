Партизани допомогли знищити підрозділ дронів армії РФ в Донецькій області

Як розповіли в "АТЕШ", близько пів року тому їх агент підписав контракт зі ЗС РФ. Він був направлений один з навчальних центрів операторів безпілотників. Після навчання він був розподілений в одну з бригад на відповідну посаду і направлений у зону бойових дій на території Донецької області України.

Під час служби там він постійно передавав різну оперативну інформацію Силам оборони України. Зокрема і дані про розташування штабів і складів із боєприпасами.

"Деякий час тому наш агент передав інформацію про плани наступу одного з підрозділів противника на Торецькому напрямку. Було розкрито місце перебування операторів ударних БПЛА, по яких було завдано удару", - повідомили в "АТЕШ".

Завдяки цій інформації вдалось ліквідувати два окупанти, а поранити ще три.