Партизани допомогли знищити підрозділ дронів армії РФ в Донецькій області

Партизани змогли проникнути до навчального центру операторів безпілотних літальних апаратів російської армії. Вони влаштували там диверсію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
Як розповіли в "АТЕШ", близько пів року тому їх агент підписав контракт зі ЗС РФ. Він був направлений один з навчальних центрів операторів безпілотників. Після навчання він був розподілений в одну з бригад на відповідну посаду і направлений у зону бойових дій на території Донецької області України.
Під час служби там він постійно передавав різну оперативну інформацію Силам оборони України. Зокрема і дані про розташування штабів і складів із боєприпасами.
"Деякий час тому наш агент передав інформацію про плани наступу одного з підрозділів противника на Торецькому напрямку. Було розкрито місце перебування операторів ударних БПЛА, по яких було завдано удару", - повідомили в "АТЕШ".
Завдяки цій інформації вдалось ліквідувати два окупанти, а поранити ще три.
Ми писали, що партизани постійно проводять розвідку та виявляють російські військові об'єкти. Інформацію про них вони передають Збройним силам України для подальшого завдання ударів.
Зокрема, нещодавно агент "АТЕШ" виявив склад боєприпасів, які російські військові споруджують біля Новоросійська. Окрім цього партизани влаштували диверсію на залізниці в окупованій частині Херсонській області.
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