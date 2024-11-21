Партизаны помогли уничтожить подразделение дронов армии РФ в Донецкой области

Как рассказали в "АТЕШ", около полугода назад их агент подписал контракт с ВС РФ. Он был направлен в один из учебных центров операторов беспилотников. области Украины.

Во время службы там он постоянно передавал разную оперативную информацию Силам обороны Украины, в частности, и данные о расположении штабов и складов с боеприпасами.

"Некоторое время назад наш агент передал информацию о планах наступления одного из подразделений противника на Торецком направлении. Было раскрыто место нахождения операторов ударных БПЛА, по которым был нанесен удар", - сообщили в "АТЕШ".

Благодаря этой информации удалось ликвидировать два кафира, а ранить еще три.