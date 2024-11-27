Партизаны узнали важную информацию по расположению ПВО оккупантов в Крыму

Партизаны узнали о новом месте расположения установок ПВО С-400 "Триумф". Эту информацию "слили" сами же оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

Так, координатору нашего движения по Крыму начали регулярно писать российские военнослужащие, которые служат в подразделениях ПВО на полуострове, они жалуются на невыносимые условия службы и всё чаще выражают желание вернуться домой.

"Один из таких военнослужащих передал важную информацию о размещении четырех установок С-400 "Триумф" и складов ракет к ним в Сакском районе, неподалёку от Евпатории", - рассказали партизаны.

В "АТЕШ" добавили, что эти данные уже переданы Силам обороны Украины для оперативного реагирования.