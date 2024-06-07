Партизаны узнали данные оккупантов из бригад Крыма. По одной ВСУ уже били

Партизаны получили документы оккупантов из 126-й и 810-й бригад Крыма. По последней ВСУ ударили в ноябре 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

"Наши киберспециалисты успешно получили и обработали информацию от нашего источника в военкомате, касающуюся военнослужащих 126-й и 810-й бригад", - говорится в сообщении.

По данным партизан, паспорта и военные билеты, датированы 2014 и 2015 годами.

Что известно об этих бригадах

Интересно, что как раз военнослужащие 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота жалуются, что их продолжают отправлять на передовую в качестве наказания в подразделение "Шторм Z".

Также есть жалобы и на "восстановленную" 810-ю бригаду - оккупантов отправляют на фронт без надлежащей экипировки.

Удар ВСУ по 810-й бригаде

19 ноября 2023 года, в День ракетно-артиллерийских войск РФ, ВСУ ударили по месту расположения 810-й бригаде морской пехоты РФ в Херсонской области. Это произошло во время награждения захватчиков за убийства в Украине.

В ВСУ этот удар назвали местью за 128-ю бригаду, поскольку 3 ноября в прифронтовом селе в Запорожской области российская ракета попала по скоплению военных этого подразделения, которых собрали для награждения ко Дню ракетных войск и артиллерии. ТОгда около 20 бойцов погибли, десятки были ранены.

Отметим, что в начале декабря 2023 года партизаны пробрались на территорию воинской части, где дислоцируется 810-я бригада морской пехоты РФ во временно оккупированном Севастополе (Крым).