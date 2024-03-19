Партизаны узнали, сколько крылатых ракет Х-32 планирует изготовить Россия в течение года
Партизаны обнародовали секретные документы по производству российских крылатых ракет X-32 на одном из специализированных предприятий врага. В течение 2024 года оккупанты планируют изготовить там 224 ракеты данного типа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ" .
"Раньше мы сообщали, что наш агент проник в Дубненский машиностроительный завод и добыл секретные документы, касающиеся производства крылатых ракет Х-32. Тогда же мы узнали о планах производства и реальных возможностях предприятия", - пишут партизаны, отмечая, что завод не выполнил план производства на 2022 год.
Они также сообщили, что директор департамента оборонно-промышленного комплекса РФ Андрей Перегудов потребовал от директора предприятия увеличить объемы производства указанного типа ракет.
"На 2024 год планируется выработать - 224 ракеты", - отметили в "АТЕШ".
По информации партизан, они уже выбиваются из графика, как это было в прошлые годы.
Что известно о ракетах X-32
Следует отметить, что относительно недавно россияне модернизировали ракеты Х-22, придав им точность и увеличив дальность. Обновленный вариант они окрестили Х-32.
Как отмечал бывший спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, враг добавил им точности и увеличил дальность.
Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия модернизировала ракеты Х-22 и Оникс. Кроме того, они возобновили использование комплексов "Бастион".
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