Партизаны узнали, сколько крылатых ракет Х-32 планирует изготовить Россия в течение года

Партизаны обнародовали секретные документы по производству российских крылатых ракет X-32 на одном из специализированных предприятий врага. В течение 2024 года оккупанты планируют изготовить там 224 ракеты данного типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ" .

"Раньше мы сообщали, что наш агент проник в Дубненский машиностроительный завод и добыл секретные документы, касающиеся производства крылатых ракет Х-32. Тогда же мы узнали о планах производства и реальных возможностях предприятия", - пишут партизаны, отмечая, что завод не выполнил план производства на 2022 год.

Они также сообщили, что директор департамента оборонно-промышленного комплекса РФ Андрей Перегудов потребовал от директора предприятия увеличить объемы производства указанного типа ракет.

"На 2024 год планируется выработать - 224 ракеты", - отметили в "АТЕШ".

По информации партизан, они уже выбиваются из графика, как это было в прошлые годы.