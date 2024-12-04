Партизани дізнались про хитрість росіян під час облаштування військових об'єктів у Криму

Ситуація в Криму

Російські війська понад 10 років тому захопили півострів Крим. Після цього тут окупанти облаштували велику кількість військових об'єктів, перетворивши Крим на своєрідний плацдарм для вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Сили оборони України постійно завдають ударів по об'єктах у Криму. Зокрема, не виключений третій удар по Керченському мосту - незаконно побудованій переправі, що з'єднує півострів із сухопутною частиною РФ.

Крім того, росіяни постійно зміцнюють оборону Криму, боячись наступу українських військ. Зокрема, РФ посилює контроль над залізницею в Криму.

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