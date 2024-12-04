Партизаны узнали хитрость россиян при обустройстве военных объектов в Крыму

Партизаны узнали главную хитрость россиян при обустройстве военной инфраструктуры в Крыму. Так, среди реальных объектов есть и объекты-обманки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Так, агенты выявили множество оборонительных сооружений, расположенных в стратегически важных точках Евпаторийского района.
"Среди позиций обнаружены как реальные боевые точки с крупнокалиберным вооружением для борьбы с дронами, так и фейковые объекты, созданные для отвлечения внимания", - говорится в сообщении.
На отдельных участках, по данным партизан, зафиксировано усиленное наблюдение, а вблизи ряда санаториев движение перекрыто и установлены блокпосты для досмотра граждан, плотность российских военных значительно возросла.
"Видно, что оккупанты пытаются создать иллюзию тотальной обороны, однако наши агенты продолжают выявлять их реальные уязвимости", - констатируют "АТЕШ".
Россия обустраивает фейковые военные объекты в Крыму, чтобы отвлечь внимание (t.me/atesh_ua)
Российские войска больше 10 лет назад захватили полуостров Крым. После этого здесь оккупанты обустроили большое количество военных объектов, превратив Крым в своеобразный плацдарм для вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Силы обороны Украины постоянно наносят удары по объектам в Крыму. В частности, не исключен третий удар по Керченскому мосту - незаконно построенной переправе, соединяющей полуостров с сухопутной частью РФ.
Кроме того, россияне постоянно укрепляют оборону Крыма, боясь наступления украинских войск. В частности, РФ усиливает контроль над железной дорогой в Крыму.
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