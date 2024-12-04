Партизаны узнали хитрость россиян при обустройстве военных объектов в Крыму

Так, агенты выявили множество оборонительных сооружений, расположенных в стратегически важных точках Евпаторийского района.

"Среди позиций обнаружены как реальные боевые точки с крупнокалиберным вооружением для борьбы с дронами, так и фейковые объекты, созданные для отвлечения внимания", - говорится в сообщении.

На отдельных участках, по данным партизан, зафиксировано усиленное наблюдение, а вблизи ряда санаториев движение перекрыто и установлены блокпосты для досмотра граждан, плотность российских военных значительно возросла.

"Видно, что оккупанты пытаются создать иллюзию тотальной обороны, однако наши агенты продолжают выявлять их реальные уязвимости", - констатируют "АТЕШ".

Россия обустраивает фейковые военные объекты в Крыму, чтобы отвлечь внимание (t.me/atesh_ua)