Партизани дізнались про хитрість росіян під час облаштування військових об'єктів у Криму

Партизани впізнали головну хитрість росіян під час облаштування військової інфраструктури у Криму. Так, серед реальних об'єктів є й об'єкти-обманки.

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

Росія облаштовує фейкові військові об'єкти в Криму, щоб відвернути увагу (t.me/atesh_ua)

"Видно, що окупанти намагаються створити ілюзію тотальної оборони, проте наші агенти продовжують виявляти їхні реальні вразливості", - констатують "АТЕШ".

На окремих ділянках, за даними партизанів, зафіксовано посилене спостереження, а поблизу низки санаторіїв рух перекрито і встановлено блокпости для огляду громадян, щільність російських військових значно зросла.

"Серед позицій виявлено як реальні бойові точки з великокаліберним озброєнням для боротьби з дронами, так і фейкові об'єкти, створені для відволікання уваги", - йдеться в повідомленні.

Так, агенти виявили безліч оборонних споруд, розташованих у стратегічно важливих точках Євпаторійського району.

Ситуація в Криму

Російські війська понад 10 років тому захопили півострів Крим. Після цього тут окупанти облаштували велику кількість військових об'єктів, перетворивши Крим на своєрідний плацдарм для вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Сили оборони України постійно завдають ударів по об'єктах у Криму. Зокрема, не виключений третій удар по Керченському мосту - незаконно побудованій переправі, що з'єднує півострів із сухопутною частиною РФ.

Крім того, росіяни постійно зміцнюють оборону Криму, боячись наступу українських військ. Зокрема, РФ посилює контроль над залізницею в Криму.

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