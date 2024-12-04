ua en ru
Ср, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Партизани дізнались про хитрість росіян під час облаштування військових об'єктів у Криму

Крим, Середа 04 грудня 2024 10:05
UA EN RU
Партизани дізнались про хитрість росіян під час облаштування військових об'єктів у Криму Фото: Росія облаштовує фейкові військові об'єкти в Криму, щоб відвернути увагу (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани впізнали головну хитрість росіян під час облаштування військової інфраструктури у Криму. Так, серед реальних об'єктів є й об'єкти-обманки.

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Так, агенти виявили безліч оборонних споруд, розташованих у стратегічно важливих точках Євпаторійського району.

"Серед позицій виявлено як реальні бойові точки з великокаліберним озброєнням для боротьби з дронами, так і фейкові об'єкти, створені для відволікання уваги", - йдеться в повідомленні.

На окремих ділянках, за даними партизанів, зафіксовано посилене спостереження, а поблизу низки санаторіїв рух перекрито і встановлено блокпости для огляду громадян, щільність російських військових значно зросла.

"Видно, що окупанти намагаються створити ілюзію тотальної оборони, проте наші агенти продовжують виявляти їхні реальні вразливості", - констатують "АТЕШ".

Росія облаштовує фейкові військові об'єкти в Криму, щоб відвернути увагу (t.me/atesh_ua)

Ситуація в Криму

Російські війська понад 10 років тому захопили півострів Крим. Після цього тут окупанти облаштували велику кількість військових об'єктів, перетворивши Крим на своєрідний плацдарм для вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Сили оборони України постійно завдають ударів по об'єктах у Криму. Зокрема, не виключений третій удар по Керченському мосту - незаконно побудованій переправі, що з'єднує півострів із сухопутною частиною РФ.

Крім того, росіяни постійно зміцнюють оборону Криму, боячись наступу українських військ. Зокрема, РФ посилює контроль над залізницею в Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Війна в Україні
NEWS
Базова пенсія та бали за сплату внесків: оприлюднено проєкт масштабної пенсійної реформи
Базова пенсія та бали за сплату внесків: оприлюднено проєкт масштабної пенсійної реформи
DAILY
Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх: Курська операція досягла своєї мети
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх: Курська операція досягла своєї мети