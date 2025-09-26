UA

Партизани дістались до Сибіру: розвідали НПЗ та передали дані ВСУ

Ілюстративне фото: партизани розвідали Новосибірській НПЗ (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку Новосибірського приладобудівного заводу (НПЗ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Атеш" у Telegram.

"Рух "Атеш" дістався Сибіру, де провів розвідку Новосибірського приладобудівного заводу (НПЗ)", - ідеться у повідомленні партизанського руху.

Це стратегічно важливий об'єкт, який є ключовим постачальником оптичного обладнання для російської армії та інших силових структур.

Що виробляє завод?

Це підприємство виробляє та постачає денні та нічні приціли, лазерні далекоміри та тепловізійні прилади. Така оптика активно використовується окупантами на всіх напрямках фронту, включаючи танки, бронемашини, снайперську та штурмову зброю. Зараз на заводі діє підвищена охорона, що свідчить про його важливість військового комплексу Росії.

Зібрані дані про систему безпеки, логістику та режим роботи НПЗ вже мають Сили оборони України.

 

 

Диверсії руху "Атеш"

Партизани "Атеш" регулярно проводять диверсії зі знищення засобів російської армії.

Як ми повідомляли раніше, агенти "Атеш" в одній із військових частин у районі Бердянська знищили дві одиниці військової техніки: бензовоз та УАЗ.

