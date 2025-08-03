Партизани "АТЕШ" влаштували залізничну диверсію в Запорізькій області (фото, відео)

Зазначається, що агент руху спалив релейну шафу біля населеного пункту Шовкове у Запорізькій області на відрізку залізниці, що веде до тимчасово окупованого Бердянська.

Знищення цієї шафи дозволило затримати постачання палива для забезпечення окупаційних військ на Запорізькому напрямку.

"Ми вибрали це місце не випадково. По цій гілці регулярно перевозяться військові вантажі - техніка, паливо та особовий склад", - йдеться у повідомленні.

Рух також оприлюднив фото і відео партизанської диверсії.