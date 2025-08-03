UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП

Партизани "АТЕШ" влаштували залізничну диверсію в Запорізькій області (фото, відео)

Ілюстративне фото: партизани зупинили рух залізницею на окупованій території (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Агент партизанського руху "АТЕШ" паралізував рух залізниці, що веде до тимчасово окупованого Бердянська в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Зазначається, що агент руху спалив релейну шафу біля населеного пункту Шовкове у Запорізькій області на відрізку залізниці, що веде до тимчасово окупованого Бердянська.

Знищення цієї шафи дозволило затримати постачання палива для забезпечення окупаційних військ на Запорізькому напрямку.

"Ми вибрали це місце не випадково. По цій гілці регулярно перевозяться військові вантажі - техніка, паливо та особовий склад", - йдеться у повідомленні.

Рух також оприлюднив фото і відео партизанської диверсії.

Читайте РБК-Україна в Google News
партизаны