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"Партизан" – "Динамо": УЄФА обрав рефері на матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: "Біло-сині" зробили вагому заявку на успіх у Любліні (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) довірив бригаді арбітрів із Румунії поєдинок між белградським "Партизаном" і київським "Динамо" в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч "Партизан" – "Динамо" відбудеться 31 липня в столиці Сербії. Поєдинок прийме арена "Партизан". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:00.

Головним суддею буде Маріан Барбу з Фегераша. Йому допоможуть лайнсмени-співвітчизники – Міхай Маріка та Імре Ласло Буксі. Четвертим рефері став румунський арбітр Себастіан Колцеску. Зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть румуни Кетелін Попа та Андрей Ківулете.

Барбу в суддівській кар'єрі тричі перетинався з українськими командами. Навесні 2022 року збірна України U-17 програла італійцям у кваліфікацїі до чемпіонату Європи (1:3). Натомість "Дніпро-1" у групі Ліги конференцій восени того ж року переграв "Вадуц" (2:1), а львівський "Рух" U-19 торік здолав "Сараєво" (3:1) у Юнацькій лізі УЄФА.

Команда Олександра Шовковського знищила "Партизан" у Любліні (6:2) з голами Шапаренка, Бражка, Караваєва, Кабаєва, Попова та Піхальонка. "Біло-сині" фактично гарантували собі вихід у наступний етап. Там суперником киян буде шотландський "Рейнджерс".

До слова, напередодні "Полісся" поступилося "Олімпії" з Любляни в кваліфікації Ліги конференцій.

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