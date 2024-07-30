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"Партизан" – "Динамо": прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: "Біло-сині" перед першим поєдинком проти "Партизана" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Белградський "Партизан" прийме київське "Динамо" в другому поєдинку 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2024/25.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Партизан" – "Динамо" відбудеться 31 липня в столиці Сербії. Поєдинок прийме арена "Партизан". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:00.

Букмекерська контора Favbet визначила команду Олександра Шовковського фаворитом поєдинку з коефіцієнтом 1,81. На перемогу "чорно-білих" приймають ставки з балом 4,45. Навіть нічийний підсумок став вірогіднішим із кефом 3,95.

На мінімальну перемогу "Динамо" заклали перспективний коефіцієнт 9,80. Натомість сміливою ідею буде ставка на автогол однієї з команд із непоганим кефом 6,50. Варіант же, що гол у власні ворота буде першим у матчі, збільшить виграш у 22 рази.

Схожі цифри підготували й австрійці з Bwin. Коефіцієнт на перемогу вітчизняного гранда склав 1,78. На "Партизан" можна поставити з балом 4,10. Кеф на нічию подібний – 4,00.

Любителі відкритого футболу можуть поставити на голи обох команд у кожному з таймів із коефіцієнтом 9,50. Несподіваний варіант – закластися на підсумкову нульову нічию зі солідним кефом 12,50.

Команда Шовковського знищила "Партизан" у Любліні (6:2) з голами Шапаренка, Бражка, Караваєва, Кабаєва, Попова та Піхальонка. "Біло-сині" фактично забезпечили собі вихід у наступний етап. Там суперником киян буде шотландський "Рейнджерс".

До слова, раніше "Полісся" поступилося "Олімпії" з Любляни в кваліфікації Ліги конференцій.

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