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"Партизан" – "Динамо": де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Белград, Понеділок 29 липня 2024 15:25
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"Партизан" – "Динамо": де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів Фото: "Біло-сині" розтрощили белградців удома (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" на виїзді зустрінеться з белградським "Партизаном" у другому поєдинку 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Партизан" – "Динамо" відбудеться 31 липня в столиці Сербії. Поєдинок прийме арена "Партизан". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:00.

У цифровому мовленні T2 пряма трансляція поєдинку вітчизняного гранда буде доступна на телеканалі "2+2". Натомість в кабельних мережах і на онлайн-платформах матч можна буде переглянути на клубному каналі "Динамо TV". Також двобій покажуть на YouTube-каналі ФК "Динамо" Київ.

Переможець двоматчевого протистояння вийде в 3-й раунд кваліфікації. Якщо успіху досягне вітчизняний гранд, то в наступній стадії зустрінеться з шотландським "Рейнджерс". Ці поєдинки відбудуться в першій половині серпня.

Підопічні Олександра Шовковського знищили "Партизан" у Любліні (6:2) завдяки голам Шапаренка, Бражка, Караваєва, Кабаєва, Попова та Піхальонка. Фактично "біло-сині" гарантували вихід у наступний етап. Там суперником киян буде шотландський "Рейнджерс".

До слова, раніше "Полісся" поступилося "Олімпії" з Любляни в кваліфікації Ліги конференцій.

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