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"Партизан" – "Динамо": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Белград, Понедельник 29 июля 2024 15:25
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"Партизан" – "Динамо": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов Фото: "Бело-синие" разбили белградцев дома (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" на выезде встретится с белградским "Партизаном" во втором поединке 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Партизан" – "Динамо" состоится 31 июля в столице Сербии. Поединок примет арена "Партизан". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00.

В цифровом вещании T2 прямая трансляция поединка отечественного гранда будет доступна на телеканале "2+2". В свою очередь в кабельных сетях и на онлайн-платформах матч можно будет посмотреть на клубном канале "Динамо TV". Также поединок покажут на YouTube-канале ФК "Динамо" Киев.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 3-й раунд квалификации. Если успеха добьется отечественный гранд, то в следующей стадии встретится с шотландским "Рейнджерсом". Эти поединки пройдут в первой половине августа.

Подопечные Александра Шовковского уничтожили "Партизан" в Люблине (6:2) благодаря голам Шапаренко, Бражко, Караваева, Кабаева, Попова и Пихаленка. Фактически "бело-синие" гарантировали выход в следующий этап. Там соперником киевлян будет шотландский "Рейнджерс".

К слову, ранее "Полесье" уступило "Олимпии" из Любляны в квалификации Лиги конференций.

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