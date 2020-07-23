Партию Палицы разоблачили в связях с компанией из орбиты Коломойского

Компания из орбиты олигарха Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова спонсирует новую политическую партию "За будущее" во главе с Игорем Палицей.

Об этом говорится в расследовании движения "Честно".

Как известно, депутаты Верховной рады объединения "За будущее" во главе с Игорем Палицей объявили о создании новой одноименной партии в мае 2020 года, путем переименования партии "Украина будущего". Ранее лидером "Украины будущего" был нынешний глава Днепропетровской ОГА Святослав Олейник.

Фото: скриншот с сайта движения "Честно" (chesno.org)

Согласно финотчету партии за 1-й квартал 2020 года в ней официально никто не работает. Также официально политсила не владеет и не пользуется никаким имуществом.

В марте 2020 года партия получила единственный взнос за весь квартал в размере 100 тысяч гривен от ООО "Миллениум 2018".

По данным YouControl, ООО "Миллениум 2018" связано с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Основной вид деятельности столичной компании - гостиничный бизнес. Помимо этого, фирма специализируется на аренде, торговле и прочих видах экономической деятельности.

Фото: скриншот с сайта YouControl (youcontrol.com.ua)

Один из учредителей ООО "Миллениум 2018" - Евгений Рувинский, который также приходится руководителем, основателем и бенефициаром ряда предприятий в Киеве и Днепре.

Второй соучредитель "Миллениума" - Наталья Суммовская, которая также является директором ЧАО "Строительно-финансовая компания "Глобал Эстейтс".

Ранее владельцами этого ЧАО были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В данный момент фирма зарегистрирована через оффшорные компании. Владеет указанная фирма и собственным зданием - бизнес-центром "Миллениум" по ул. Владимирской, 12.

По информации журналистов Bihus.Info, в этом бизнес-центре находится офис Игоря Коломойского. С июня 2020 года там также зарегистрирована партия "За будущее". Ее соседом по коридору является партия "УКРОП".

Движение "Честно" отмечает, что ООО "Миллениум 2018" уже длительное время финансирует политсилу "УКРОП". Первый взнос в размере 1 млн грн "УКРОП" получил ещё в декабре 2018-го. В следующем году "Миллениум" перечислил "УКРОПу" ещё три транша, общей суммой на 2 миллиона 350 тысяч гривен.

В первом квартале 2020 года компания сделала в пользу партии взнос на сумму 200 тысяч гривен. В этот же день ООО "Миллениум 2018" совершило платеж на счет партии "За будущее".

Как писало РБК-Украина, Игорь Палица 6 мая 2014 года был назначен председателем Одесской областной государственной администрации.

30 мая 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко уволил Палицу с должности председателя Одесской областной государственной администрации.

В тот же день Порошенко представил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в качестве главы Одесской облгосадминистрации.