Партію Палиці викрили у зв'язках з компанією з орбіти Коломойського

Компанія з орбіти олігарха Ігоря Коломойського і його партнера Геннадія Боголюбова спонсорує нову політичну партію "За майбутнє" на чолі з Ігорем Палицею.

Про це йдеться в розслідуванні руху "Чесно".

Як відомо, депутати Верховної ради об'єднання "За майбутнє" на чолі з Ігорем Палицею оголосили про створення нової однойменної партії в травні 2020 року, шляхом перейменування партії "Україна майбутнього". Раніше лідером "України майбутнього" був нинішній голова Дніпропетровської ОДА Святослав Олійник.

Фото: скріншот з сайту руху "Чесно" (chesno.org)

Згідно фінзвіту партії за 1-й квартал 2020 року в ній офіційно ніхто не працює. Також офіційно політсила не володіє і не користується ніяким майном.

У березні 2020 року партія отримала єдиний внесок за весь квартал у розмірі 100 тисяч гривень від ТОВ "Міленіум 2018".

За даними YouControl, ТОВ "Міленіум 2018" пов'язане з групою "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Основний вид діяльності столичної компанії - готельний бізнес. Крім цього, фірма спеціалізується на оренді, торгівлі та інших видах економічної діяльності.

Фото: скріншот з сайту YouControl (youcontrol.com.ua)

Один з засновників ТОВ "Міленіум 2018" - Євген Рувинський, який також є керівником, засновником і бенефіціаром низки підприємств у Києві та Дніпрі.

Другий співзасновник "Міленіуму" - Наталія Сумовська, яка також є директором ПРАТ "Будівельно-фінансова компанія "Глобал Естейтс".

Раніше власниками цього ПРАТ були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Наразі фірма зареєстрована через офшорні компанії. Володіє зазначена фірма і власним будинком - бізнес-центром "Міленіум" по вул. Володимирській, 12.

За інформацією журналістів Bihus.Info, в цьому бізнес-центрі знаходиться офіс Ігоря Коломойського. З червня 2020 року там також зареєстрована партія "За майбутнє". Її сусідом по коридору є партія "УКРОП".

Рух "Чесно" зазначає, що ТОВ "Міленіум 2018" вже тривалий час фінансує політсилу "УКРОП". Перший внесок у розмірі 1 млн грн "УКРОП" отримав ще в грудні 2018-го. У наступному році "Міленіум" перерахував "УКРОПу" ще три транші загальною сумою на 2 мільйони 350 тисяч гривень.

У першому кварталі 2020 року компанія зробила на користь партії внесок на суму 200 тисяч гривень. В цей же день ТОВ "Міленіум 2018" здійснило платіж на рахунок партії "За майбутнє".

Як повідомляло РБК-Україна, Ігор Палиця 6 травня 2014 року був призначений головою Одеської обласної державної адміністрації.

30 травня 2015 року п'ятий президент України Петро Порошенко звільнив Палицю з посади голови Одеської обласної державної адміністрації.

В той же день Порошенко представив екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі як голову Одеської облдержадміністрації.