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Партию Палицы обвинили в подкупе избирателей в Броварах

Бровары, Понедельник 28 декабря 2020 15:15
Партию Палицы обвинили в подкупе избирателей в Броварах
Фото: продуктовые пайки от партии "За майбутнє" (brovary24)
Автор: РБК-Украина

В Броварах разоблачили массовый подкуп избирателей, который осуществлялся в пользу партии "За майбутнє".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой местные издания.

Отмечается, что в помещении магазина, принадлежащего Елене Дударь - дочери известного застройщика и первому номеру в списке партии "За майбутнє", кандидат от "Удара" обнаружил около тысячи продуктовых пайков в пакетах, брендированных логотипом партии. "В состав пайков входили: мука, шоколадные конфеты, зефир, макароны, сахар, масло", - говорится в сообщении на сайте.

По данным издания, на место преступления вызвали полицию, которая должна установить факт подкупа избирателей при получении ими продуктовых пакетов.

Напомним, повторные выборы мэра Броваров пройдут 17 января 2021 года после того, как суд признал местные выборы 25 октября несостоявшимися.

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Новости Украины Политика Броварыподкуп избирателейЗа майбутнєИгорь Палица

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