Партію Палиці звинуватили в підкупі виборців у Броварах

Фото: продуктові пайки від партії "За майбутнє" (brovary24)

У Броварах викрили масовий підкуп виборців, який здійснювався на користь партії "За майбутнє".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцеві видання.

Наголошується, що в приміщенні магазину, що належить Олені Дудар - дочці відомого забудовника і першого номеру у списку партії "За майбутнє", кандидат від "Удару" виявив близько тисячі продуктових пайків у пакетах, брендованих логотипом партії.

"До складу пайків входили: борошно, шоколадні цукерки, зефір, макарони, цукор, олію", - йдеться в повідомленні на сайті.