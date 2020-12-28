ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Партію Палиці звинуватили в підкупі виборців у Броварах

Бровари, Понеділок 28 грудня 2020 15:15
Партію Палиці звинуватили в підкупі виборців у Броварах
Фото: продуктові пайки від партії "За майбутнє" (brovary24)
Автор: РБК-Україна

У Броварах викрили масовий підкуп виборців, який здійснювався на користь партії "За майбутнє".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцеві видання.

Наголошується, що в приміщенні магазину, що належить Олені Дудар - дочці відомого забудовника і першого номеру у списку партії "За майбутнє", кандидат від "Удару" виявив близько тисячі продуктових пайків у пакетах, брендованих логотипом партії.

"До складу пайків входили: борошно, шоколадні цукерки, зефір, макарони, цукор, олію", - йдеться в повідомленні на сайті.

За даними видання, на місце злочину викликали поліцію, яка повинна встановити факт підкупу виборців при отриманні ними продуктових пакетів.

Нагадаємо, повторні вибори мера Броварів пройдуть 17 січня 2021 року після того, як суд визнав місцеві вибори 25 жовтня відбулися.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Броварыподкуп избирателейЗа майбутнєИгорь Палица

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся