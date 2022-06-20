Партию "ОПЗЖ" запретили в Украине: что будет с нардепами

"Запрет политической партии не означает автоматический запрет на политическую жизнь или политическую деятельность ее членов или даже руководства", - сказал он.

Однако Малюська подчеркнул, что фракции или партии "ОПЗЖ" как политической силы в парламенте не будет. Ее деятельность была приостановлена, а фракция распущена.

Также он добавил, что Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект о том, что депутаты местных советов так же потеряют свои полномочия, которые им ранее были делегированы "ОПЗЖ".

Министр юстиции отметил, что члены "ОПЗЖ" теоретически смогут участвовать в других политсилах, но с практической точки зрения у них могут возникнуть определенные сложности.

Так, руководство партии практически будет лишено технической возможности вступить в другую политсилу в ближайшее время.

Малюська отметил, что члены "ОПЗЖ" могут создать новую политическую силу или другая партия может принять их в свой состав. Но если они будут привлечены к антиукраинской деятельности, Минюст так же обратится с судебным иском о запрете и этой партии.