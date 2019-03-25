В партийном рейтинге лидируют партии основных кандидатов в президенты

Если бы парламентские выборы в Украине проводились в середине марта 2019 года, то наибольшие шансы преодолеть 5%-ный барьер имели бы шесть партий. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", КМИС и Центра Разумкова.

Лидером рейтинга является партия "Слуга народа", за которую проголосовать 24,8% респондентов, которые определились и намерены прийти на выборы

Далее идут "Батькивщина" - 17,6% и БПП Солидарность - 14,7%.

Также в парламент проходят "Гражданская позиция" - 9,3%, "Оппозиционная платформа - За життя" - 9,2% и "Радикальная партия" - 5,3%.

Рейтинг "Оппозиционного блока" составляет 4,4%, партии "Свобода" - 3,1%, партии "Самопомич" - 2,5%.

Тех, кто еще не определился с выбором политической силы, - почти 30%.

По данным опроса, самый высокий уровень поддержки партии "Слуга народа" - на Юге и Востоке страны, "Батькивщины" - в Центре, БПП Солидарность - на Галичине, "Оппозиционной платформы" и "Оппозиционного блока" - в юго-восточных областях и на Донбассе.

Опрос Социологической группы "Рейтинг", КМИС и Центра Разумкова проводился 5-14 марта среди 15 000 респондентов. Ошибка выборки - 0,8%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", КМИС и Центра Разумкова, накануне выборов в Украине самые высокие шансы выйти во второй тур имеют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

Как свидетельствуют данные опроса КМИС, если бы парламентские выборы в Украине проводились в середине марта 2019 года, то наибольшие шансы преодолеть 5%-ный барьер имели бы семь партий.

Отметим, очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в октябре 2019 года.