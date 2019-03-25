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У партійному рейтингу лідирують партії основних кандидатів у президенти

Новини » Вибори 2019    25.03.2019 - 14:53
У партійному рейтингу лідирують партії основних кандидатів у президенти
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Партії Зеленського, Тимошенко і Порошенко поки що очолюють рейтинг

Якщо б парламентські вибори в Україні проводилися в середині березня 2019 року, то найбільші шанси подолати 5%-ний бар'єр мали б шість партій. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", КМІС і Центру Разумкова.

Лідером рейтингу є партія "Слуга народу", за яку проголосувати 24,8% респондентів, які визначилися і мають намір прийти на вибори

Далі йдуть "Батьківщина" - 17,6% і БПП Солідарність - 14,7%.

Також у парламент проходять "Громадянська позиція" - 9,3%, "Опозиційна платформа - За життя" - 9,2% та "Радикальна партія" - 5,3%.

Рейтинг "Опозиційного блоку" становить 4,4%, партії "Свобода" - 3,1%, партії "Самопоміч" - 2,5%.

Тих, хто ще не визначився з вибором політичної сили, - майже 30%.

У партійному рейтингу лідирують партії основних кандидатів у президенти

За даними опитування, найвищий рівень підтримки партії "Слуга народу" - на Півдні і Сході країни, "Батьківщини" - в Центрі, БПП Солідарність - на Галичині, "Опозиційної платформи" і "Опозиційного блоку" - у південно-східних областях і на Донбасі.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг", КМІС і Центру Разумкова проводилося 5-14 березня серед 15 000 респондентів. Помилка вибірки - 0,8%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", КМІС і Центру Разумкова, напередодні виборів в Україні найбільші шанси вийти в другий тур мають Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.

Як свідчать дані опитування КМІС, якби парламентські вибори в Україні проводилися в середині березня 2019 року, то найбільші шанси подолати 5%-ний бар'єр мали б сім партій.

Зазначимо, чергові парламентські вибори в Україні повинні пройти в жовтні 2019 року.

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