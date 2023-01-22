Партія "Зелених" в Німеччині виступила за якнайшвидшу передачу танків Україні

Віце-голова німецької парламентської групи "Зелених" Агнешка Брюггер повідомила, що їх партія закликала канцлера Німеччини Олафа Шольца як можна швидше надати танки Leopard Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel .

Бругер, яка займається питаннями оборони в партії "Зелених", вимагає передати ЗСУ танки Leopard, вироблені в Німеччині.

"Тепер нам потрібно швидко прийняти рішення щодо постачання бойових танків, і це має бути прийнято разом з нашими європейськими партнерами", - сказала вона.

Вона також зазначила, що вагання Німеччини грають на руку "військовому злочинцю Путіну, який тим часом готує новий, жахливий наступ на ні в чому не винний народ України".