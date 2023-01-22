Партия "Зеленых" в Германии выступила за скорейшую передачу танков Украине

Вице-председатель немецкой парламентской группы "Зеленых" Агнешка Брюггер сообщила, что их партия призвала канцлера Германии Олафа Шольца как можно скорее предоставить танки Leopard Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

Бругер, занимающаяся вопросами обороны в партии "Зеленых", требует передать ВСУ танки Leopard, произведенные в Германии.

"Теперь нам нужно быстро принять решение по поставке боевых танков, и это должно быть принято вместе с нашими европейскими партнерами", - сказала она.

Она также отметила, что колебания Германии играют на руку "военному преступнику Путину, который тем временем готовит новое, ужасное наступление на ни в чем не повинный народ Украины".