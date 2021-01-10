Партия Тимошенко - лучший претендент на формирование коалиции, - эксперт

В случае необходимости сформировать новую коалицию, "Слугам народа" нужно будет объединяться с "Батькивщиной". Это самый лучший и самый профессиональный возможный партнер.

Об этом заявил политолог, эксперт ОО "Слово и дело" Валентин Гладких.

"В случае развала монобольшинства, "Батькивщина" является одним из претендентов на формирование коалиции. Даже если будет роспуск парламента, "Батькивщина" является одним из гипотетических возможных партнеров для формирования новой коалиции. Безусловно, Юлия Тимошенко реально знает, что делать, а не рассуждает "о глобальном и конкретно ни о чем", как это делают большинство политических лидеров", - отметил эксперт.

В подтверждение своих слов он привел результаты местных выборов и последнюю социологию, которая демонстрирует рост поддержки Тимошенко и ее готовность к конструктивному сотрудничеству.

По его словам, "Батькивщина" в отличие от других политических сил не занимает позицию паразитарной оппозиции.

"На местах большинства преимущественно формируются с участием "Слуги народа", "Батькивщины" и локальных проектов. А вот ОПЗЖ и "ЕС" являются достаточно токсичными для образования коалиции. Вообще "Батькивщина" может быть довольна своими результатами на местных выборах. Благодаря системной работе они заняли второе место по количеству мандатов и второе место по количеству глав городов, если считать и самовыдвиженцев. Это молниеносный результат. Им следует и впредь занимать позицию разумного выжидания и генерировать идеи. Как это было с антикоронавирусным фондом и штабом противодействия ковиду, который предложила Тимошенко", - убежден эксперт.

Напомним, на местных выборах по числу избранных депутатов "Батькивщина" уступила лишь партии "Слуга народа", проведя в местные советы более 4500 депутатов.

Кроме того, по данным соцопроса группы "Рейтинг", партия Юлии Тимошенко за несколько последних месяцев на треть увеличила поддержку людей.