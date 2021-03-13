Партия "Слуга народа" изменила структуру, создав новый орган

"Слуга народа" утвердила новую редакцию устава партии, который вносит изменения в структуру политсилы. Помимо политсовета, появится и Национальная рада громад (общин), куда по должности будут входить главы всех областных организаций, а также городских организаций Киева и Севастополя.

Всего на съезде партии избрали 64 человека, остальных 9 членов довыберут позже. Финальный состав политсовета будет до 16 апреля.

Аналогичная структура будет введена и на областном уровне партии. В частности, на местном уровне будет подниматься вопрос об отзыве депутатов фракций СН в местных советах.

Напомним, съезд партии "Слуга народа" проходит 13 марта в Киеве. В нем принимают участие народные депутаты, депутаты местных советов от СН, делегаты от каждой из областей.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы в Верховную раду проходили в начале марта 2021 года, то 5%-ный барьер с высокой вероятностью преодолели бы четыре парламентские партии. В рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (19,5% среди тех, кто определился и намерен проголосовать).