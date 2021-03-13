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Партія "Слуга народу" змінила структуру, створивши новий орган

Автор: Олександр Білоус, Мілан Лєліч

"Слуга народу" затвердила нову редакцію статуту партії, який вносить зміни в структуру політсили. Крім політради, з'явиться Національна рада громад, куди за посадою входять голови усіх обласних організацій, а також міських організацій Києва і Севастополя.

Таке рішення було прийнято на XI з'їзді "Слуги народу", передає кореспондент РБК-Україна.

Аналогічна структура буде введена і на обласному рівні партії. Зокрема, на місцевому рівні буде підніматися питання про відкликання депутатів фракцій СН у місцевих радах.

Згідно з рішенням з'їзду, політрада партії "Слуга народу" налічуватиме 73 члени.

Хто увійшов до політради парії "Слуга народу"

До складу політради СН увійшли, зокрема:

  • нардепи: Давид Арахамія, Юрій Арістов, Євгенія Кравчук, Андрій Клочко, Вадим Галайчук, Максим Ткаченко, Андрій Герус, Михайло Радуцький, Микита Потураєв, Микола Тищенко (взяв самовідвід), перший віце-спікер Руслан Стефанчук,
  • члени Кабміну: міністр культури і інформполітики Олександр Ткаченко, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр юстиції Денис Малюська.

Всього на з'їзді партії було обрано 64 людини, інших 9 членів дооберуть пізніше. Фінальний склад політради буде до 16 квітня.

Нагадаємо, з'їзд партії "Слуга народу" проходить 13 березня в Києві. У ньому беруть участь народні депутати, депутати місцевих рад від СН, делегати від кожної з областей.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори до Верховної ради проходили на початку березня 2021 року, то 5%-ий бар'єр з високою ймовірністю подолали б чотири парламентські партії. У рейтингу лідирує партія "Слуга народу" (19,5% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати).

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Новини України партиясъездСлуга народа
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