Партія Шольца хоче заборонити путінську "Альтернативу для Німеччини", у Мерца проти, - ЗМІ

Пропозицію щодо підготовки процедури заборони AfD одноголосно ухвалили делегати на федеральній партійній конференції СДПН. Спочатку буде створено робочу групу для збору доказів антиконституційної діяльності партії.

Якщо докази буде знайдено, справу передадуть до Федерального конституційного суду. Після цього, як вважає керівник СДПН Ларс Клінгбайль, заборона AfD у Німеччині стане неминучою.

Окрім цього, конференція ухвалила резолюцію щодо протидії політиці AfD. Зрозуміло, що просто її заборона не вирішить усіх ідеологічних проблем, які принесли в політику прибічники російського диктатора Володимира Путіна.

"Тому робочій групі доручено розробити концепцію протидії політиці "Альтернативи для Німеччини" як змістовно, так і практично. Мета СДПН - назавжди відвернути виборців від "Альтернативи для Німеччини", - пише видання.

Клінгбайль заявив, що "історичним завданням" СДПН є вибити з політики AfD, та зробити це назавжди. Він нагадав, що партія має для цього всі конституційні інструменти.

Голоси проти

Але є нюанс в тому, що проти заборони AfD виступають головні політичні партнери соціал-демократів. ХДС/ХСС, в тому числі чинний канцлер Фрідріх Мерц вважають, що забороняти "Альтернативу" не потрібно.

Така позиція не означає прихильності Мерца та його політсили до "друзів Путіна" у Бундестазі. Мерц та ХДС/ХСС вважають, що заборона AfD, навіть через конституційні інструменти, призведе до її посилення, а не до падіння.

Мерц пропонує знищити AfD політично, а не через Федеральний конституційний суд - щобільше, наслідки розгляду заборони "Альтернативи" в суді важко спрогнозувати.