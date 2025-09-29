Партія Санду перемогла на виборах у Молдові: яка реакція України та світу

Результати виборів

ЦВК опрацювала 99,91% протоколів - це близько 1,5 млн бюлетенів. Електоральний поріг проходять 5 партій і блоків.



"Дія і солідарність" (PAS - ред.) з результатом 50,16% голосів. На другому місці - Патріотичний блок, за який проголосували 24,19% виборців.

Блок "Альтернатива" отримав 7,97% голосів. Крім нього, до парламенту можуть пройти "Наша партія" з результатом 6,2% і партія "Демократія вдома" - набрала 5,62%.



Реакція України

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вже провів розмову з головою парламенту Республіки Молдова Ігорем Гросу.

"Насамперед привітав його з переконливою перемогою демократичних та європейських сил на парламентських виборах. Це чіткий вибір народу Молдови - за демократію, свободу та європейське майбутнє. Спроби Путіна нав’язати інший сценарій зазнали поразки", - написав Стефанчук.

Він також запросив Гросу відвідати Україну, щоб поглибити співпрацю країн вже у двосторонньому форматі.

Зеленський

Як пише The Guardian, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Варшавському форумі з безпеки також відреагував на вибори у Молдові.

"Росія не змогла дестабілізувати Молдову, і її підривний вплив не поширюватиметься далі на Європу", - сказав він.

За його словами, Росія не змогла дестабілізувати Молдову, навіть витративши величезні ресурси на підрив її стабільності та корупцію всіх, кого тільки могла.

Згодом Зеленський уточнив, що вже телефонував Санду.

"Ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі – виграє. Російська підривна діяльність, постійні дезінформації – нічого із цього не спрацювало. Важливо, що Молдова була ефективною в захисті від загроз разом з усіма, хто допомагав", - написав він.

Зеленський також заявв, що Україна завжди готова падтримати Молдову.

Також голова МЗС України Андрій Сибіга привітав свого колегу Міхая Попшоя із переконливою перемогою на парламентських виборах.

"Попри спроби Росії підірвати демократичні вибори та європейський вибір Молдови, народ країни підтвердив своє європейське майбутнє. Це вибір миру, безпеки та гідного рівня життя для молдовського народу. Україна та Молдова й надалі спільно просуватимуться шляхом до повноправного членства в Європейському Союзі", - написав він.

Реакція світу

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також привітала проєвропейський уряд Молдови з переобранням.

"Молдова, ви зробили це знову. Жодна спроба посіяти страх чи розкол не може порушити вашу рішучість. Ви чітко дали зрозуміти свій вибір: Європа. Демократія. Свобода. Наші двері відчинені. І ми будемо стояти з вами на кожному кроці. Майбутнє за вами", - написала вона.

Президент Європейської Ради Антоніу Коста приєднався до вітань, зазначивши що результати виборів - це чітке повідомлення народу Молдови.

"Народ Молдови висловився, і їхнє повідомлення є гучним і чітким. Вони обрали демократію, реформи та європейське майбутнє, перед обличчям тиску та втручання з боку Росії. ЄС стоїть з Молдовою. Кожен крок шлях", - написав він.

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що задоволений результатом і що "воля молдавського народу перемогла".

"Попри перешкоди та тиск, волевиявлення молдавського народу перемогло. Франція підтримує Молдову в її прагненні до європейських прагнень і свободи та суверенітет", - заявив він.