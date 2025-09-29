Партия Санду победила на выборах в Молдове: какая реакция Украины и мира

Результаты выборов

ЦИК обработала 99,91% протоколов - это около 1,5 млн бюллетеней. Электоральный порог проходят 5 партий и блоков.



"Действие и солидарность" (PAS - ред.) с результатом 50,16% голосов. На втором месте - Патриотический блок, за который проголосовали 24,19% избирателей.

Блок "Альтернатива" получил 7,97% голосов. Кроме него, в парламент могут пройти "Наша партия" с результатом 6,2% и партия "Демократия дома" - набрала 5,62%.



Реакция Украины

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук уже провел разговор с председателем парламента Республики Молдова Игорем Гросу.

"Прежде всего поздравил его с убедительной победой демократических и европейских сил на парламентских выборах. Это четкий выбор народа Молдовы - за демократию, свободу и европейское будущее. Попытки Путина навязать другой сценарий потерпели поражение", - написал Стефанчук.

Он также пригласил Гросу посетить Украину, чтобы углубить сотрудничество стран уже в двустороннем формате.

Зеленский

Как пишет The Guardian, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Варшавском форуме по безопасности также отреагировал на выборы в Молдове.

"Россия не смогла дестабилизировать Молдову, и ее подрывное влияние не будет распространяться дальше на Европу", - сказал он.

По его словам, Россия не смогла дестабилизировать Молдову, даже потратив огромные ресурсы на подрыв ее стабильности и коррупцию всех, кого только могла.

Впоследствии Зеленский уточнил, что уже звонил Санду.

"Эти выборы показали, что российская дестабилизационная активность проигрывает, а Молдова в Европе - выигрывает. Российская подрывная деятельность, постоянные дезинформации - ничего из этого не сработало. Важно, что Молдова была эффективной в защите от угроз вместе со всеми, кто помогал", - написал он.

Зеленский также заявил, что Украина всегда готова поддержать Молдову.

Также глава МИД Украины Андрей Сибига поздравил своего коллегу Михая Попшоя с убедительной победой на парламентских выборах.

"Несмотря на попытки России подорвать демократические выборы и европейский выбор Молдовы, народ страны подтвердил свое европейское будущее. Это выбор мира, безопасности и достойного уровня жизни для молдавского народа. Украина и Молдова и в дальнейшем совместно будут продвигаться по пути к полноправному членству в Европейском Союзе", - написал он.

Реакция мира

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также поздравила проевропейское правительство Молдовы с переизбранием.

"Молдова, вы сделали это снова. Ни одна попытка посеять страх или раскол не может нарушить вашу решимость. Вы четко дали понять свой выбор: Европа. Демократия. Свобода. Наши двери открыты. И мы будем стоять с вами на каждом шагу. Будущее за вами", - написала она.

Президент Европейского Совета Антониу Коста присоединился к поздравлениям, отметив что результаты выборов - это четкое сообщение народу Молдовы.

"Народ Молдовы высказался, и их сообщение является громким и четким. Они выбрали демократию, реформы и европейское будущее, перед лицом давления и вмешательства со стороны России. ЕС стоит с Молдовой. Каждый шаг путь", - написал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что доволен результатом и что "воля молдавского народа победила".

"Несмотря на препятствия и давление, волеизъявление молдавского народа победило. Франция поддерживает Молдову в ее стремлении к европейским устремлениям и свободе и суверенитету", - заявил он.