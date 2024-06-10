Партія прем'єра Словаччини Фіцо програла вибори до Європарламенту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SME.

За даними виборчої комісії, опозиційна політсила набрала 27,81% голосів і стала переможцем перегонів. Партія Фіцо Smer-SD ("Курс - соціальна демократія") посіла друге місце, отримавши 24,76%.

Незважаючи на це, результат на європейських виборах є успіхом як для PS, так і для Smer-SD: кожна з них отримала на два місця більше. У новому Європарламенті PS матиме шість євродепутатів, а Smer - п'ять.

Партія Фіцо критикувала підтримку України з боку ЄС, а також політику країн ЄС щодо імміграції, зміни клімату і прав ЛГБТ. Натомість "Прогресивна Словаччина" є прозахідною ліберальною партією.

Результати інших кандидатів

Ультраправа партія "Республіка" на чолі з депутатом Європарламенту Міланом Уріком посіла на виборах третє місце з 12,53%, незважаючи на те, що вона не представлена в словацькому парламенті.

Партія новообраного президента Петера Пеллегріні HLAS посіла четверте місце, отримавши лише 7,18%, що не дуже добре, враховуючи її сильні позиції в словацькому парламенті.

HLAS отримав одне місце, тоді як "Республіка" збільшила кількість своїх місць до двох. Урік балотувався на попередніх виборах до Європарламенту за списком ультраправої партії SNS, вийшов з партії у 2021 році і заснував "Республіку".

Опозиційний Християнсько-демократичний рух (KDH), який очолює чоловік депутата Європарламенту Міріам Лексманн і губернатор Пряшівського краю Мілан Маєрський, набрав 7,14%. Однак партія більше не матиме двох місць у парламенті, як це було у 2019-2024 роках, а матиме лише одне.