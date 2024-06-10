Партія прем'єра Словаччини Фіцо програла вибори до Європарламенту
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо програв на виборах до Європейського парламенту опозиційній партії "Прогресивна Словаччина" (PS).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SME.
За даними виборчої комісії, опозиційна політсила набрала 27,81% голосів і стала переможцем перегонів. Партія Фіцо Smer-SD ("Курс - соціальна демократія") посіла друге місце, отримавши 24,76%.
Незважаючи на це, результат на європейських виборах є успіхом як для PS, так і для Smer-SD: кожна з них отримала на два місця більше. У новому Європарламенті PS матиме шість євродепутатів, а Smer - п'ять.
Партія Фіцо критикувала підтримку України з боку ЄС, а також політику країн ЄС щодо імміграції, зміни клімату і прав ЛГБТ. Натомість "Прогресивна Словаччина" є прозахідною ліберальною партією.
Результати інших кандидатів
Ультраправа партія "Республіка" на чолі з депутатом Європарламенту Міланом Уріком посіла на виборах третє місце з 12,53%, незважаючи на те, що вона не представлена в словацькому парламенті.
Партія новообраного президента Петера Пеллегріні HLAS посіла четверте місце, отримавши лише 7,18%, що не дуже добре, враховуючи її сильні позиції в словацькому парламенті.
HLAS отримав одне місце, тоді як "Республіка" збільшила кількість своїх місць до двох. Урік балотувався на попередніх виборах до Європарламенту за списком ультраправої партії SNS, вийшов з партії у 2021 році і заснував "Республіку".
Опозиційний Християнсько-демократичний рух (KDH), який очолює чоловік депутата Європарламенту Міріам Лексманн і губернатор Пряшівського краю Мілан Маєрський, набрав 7,14%. Однак партія більше не матиме двох місць у парламенті, як це було у 2019-2024 роках, а матиме лише одне.
Вибори до Європарламенту
Наприкінці минулого тижня в країнах Європейського Союзу відбулися вибори до Європейського парламенту. Громадяни 27 країн ЄС обирали 720 членів парламенту, що представлятимуть близько 360 мільйонів виборців.
Очікується, що перше місце на виборах посядуть правоцентристи - "Європейська народна партія". Вона висунула нинішню голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн на другий термін.
Про головні підсумки виборів до Європарламенту - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Замах на Фіцо
Додамо, що 15 травня на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо було скоєно замах. Постріли здійснив відомий політичний діяч країни за проросійську політику уряду.
Глава уряду отримав кульове поранення, але лікарі змогли врятувати йому життя.
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