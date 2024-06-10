Партия премьера Словакии Фицо проиграла выборы в Европарламент
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проиграл на выборах в Европейский парламент оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" (PS).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SME.
По данным избирательной комиссии, оппозиционная политсила набрала 27,81% голосов и стала победителем гонки. Партия Фицо Smer-SD ("Курс - социальная демократия") заняла второе место, получив 24,76%.
Несмотря на это, результат на европейских выборах является успехом как для PS, так и для Smer-SD: каждая из них получила на два места больше. В новом Европарламенте PS будет иметь шесть евродепутатов, а Smer - пять.
Партия Фицо критиковала поддержку Украины со стороны ЕС, а также политику стран ЕС в отношении иммиграции, изменения климата и прав ЛГБТ. Зато "Прогрессивная Словакия" является прозападной либеральной партией.
Результаты других кандидатов
Ультраправая партия "Республика" во главе с депутатом Европарламента Миланом Уриком заняла на выборах третье место с 12,53%, несмотря на то, что она не представлена в словацком парламенте.
Партия новоизбранного президента Петера Пеллегрини HLAS заняла четвертое место, получив лишь 7,18%, что не очень хорошо, учитывая ее сильные позиции в словацком парламенте.
HLAS получил одно место, тогда как "Республика" увеличила количество своих мест до двух. Урик баллотировался на предыдущих выборах в Европарламент по списку ультраправой партии SNS, вышел из партии в 2021 году и основал "Республику"
Оппозиционное Христианско-демократическое движение (KDH), которое возглавляет муж депутата Европарламента Мириам Лексманн и губернатор Пряшевского края Милан Маерский, набрал 7,14%. Однако партия больше не будет иметь двух мест в парламенте, как это было в 2019-2024 годах, а будет иметь только одно.
Выборы в Европарламент
В конце прошлой недели в странах Европейского Союза состоялись выборы в Европейский парламент. Граждане 27 стран ЕС выбирали 720 членов парламента, которые будут представлять около 360 миллионов избирателей.
Ожидается, что первое место на выборах займут правоцентристы - "Европейская народная партия". Она выдвинула нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на второй срок.
О главных итогах выборов в Европарламент - читайте в материале РБК-Украина.
Покушение на Роберта Фицо
15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Выстрелы осуществил известный политический деятель страны за пророссийскую политику правительства.
Глава правительства получил пулевое ранение, но врачи смогли спасти ему жизнь.
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