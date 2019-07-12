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Партия Порошенко опережает ОПЗЖ, - рейтинг

Новости » Выборы 2019    12.07.2019 - 16:03
Партия Порошенко опережает ОПЗЖ, - рейтинг
Иллюстративное фото (УНИАН)

Согласно рейтингу, в новую Раду проходят пять партий

Партия пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" опережает на парламентских выборах "Оппозиционную платформу – За жизнь". Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского агентства Info Sapiens, которое проводилось с 27 июня по 7 июля.

Согласно результатам исследования, в Верховную раду прошли бы пять партий. Так, за партию Владимира Зеленского "Слуга народа" готовы проголосовать 43,4% среди тех, кто планирует прийти на выборы и 45,2% от тех, кто определился с выбором. За "Европейскую солидарность" Порошенко - 9,7% и 10,1% соответственно, "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 8,9% и 9,3%, ВО "Батькивщина" - 8,1% и 8,4%, партию "Голос" - 7,6% и 7,9%.

Остальные партии набирают менее 5% голосов, которые определились с выбором.

Кроме того, 57% взрослого населения Украины, скорее всего, пойдут голосовать 21 июля и оценивают вероятность участия в выборах на 7-10 по 10-балльной шкале.

Опрос проведен методом личного интервью на дому у респондента. Выборка исследования составляет 880 человек в возрасте от 18 лет. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

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