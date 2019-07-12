Партія Порошенка випереджає ОПЗЖ, - рейтинг

Ілюстративне фото (УНІАН)

Згідно з рейтингом, у нову Раду проходять п’ять партій

Партія п'ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" випереджає на парламентських виборах "Опозиційну платформу – За життя". Про це свідчать результати опитування дослідницького агентства Info Sapiens, яке проводилось з 27 червня по 7 липня.

Згідно з результатами дослідження, в Верховну раду пройшли б п’ять партій. Так, за партію Володимира Зеленського "Слуга народу" готові проголосувати 43,4% серед тих, хто планує прийти на вибори і 45,2% від тих, хто визначився з вибором. За "Європейську солідарність" Порошенка - 9,7% і 10,1% відповідно, "Опозиційну платформу - За життя" - 8,9% і 9,3%, ВО "Батьківщина" - 8,1% і 8,4%, партію "Голос" - 7,6% і 7,9%.

Решта партій набирають менш ніж 5% голосів, які визначилися з вибором.

Крім того, 57% дорослого населення України швидше за все підуть голосувати 21 липня і оцінюють імовірність участі у виборах на 7−10 за 10-бальною шкалою.

Опитування проведене методом особистого інтерв'ю вдома у респондента. Вибірка дослідження становить 880 осіб у віці від 18 років. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.