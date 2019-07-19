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Партия Порошенко обратилась к украинцам

Новости » Выборы 2019    19.07.2019 - 22:53
Партия Порошенко обратилась к украинцам
Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Политсила призывает украинцев голосовать 21 июля за европейское будущее Украины

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" призвала украинцев на выборах Верховной рады 21 июля прийти на избирательные участки и проголосовать за свое европейское будущее. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

В своем обращении накануне дня тишины партия отметила, что выбор 21 июля – это должен быть осознанный выбор "или-или".

"Сегодня Украина оказалась перед угрозой реванша пророссийских сил. Некоторые из них и не скрывают того, что они работают на Кремль и их цель – ликвидация украинской независимости. Остальные замаскировались под так называемые "новые лица", но и они уже сейчас говорят о шагах навстречу России, а де-факто – капитуляции перед Москвой", - говорится в заявлении.

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