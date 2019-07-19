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Партія Порошенка звернулась до українців

Новини » Вибори 2019    19.07.2019 - 22:53
Партія Порошенка звернулась до українців
Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Політсила закликає українців голосувати 21 липня за європейське майбутнє України

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" закликала українців на виборах до Верховної ради 21 липня прийти на виборчі дільниці і проголосувати за своє європейське майбутнє. Про це повідомляє прес-служба політсили.

 У своєму зверненні напередодні дня тиші партія зазначила, що вибір 21 липня – це має бути свідомий вибір "або-або".

"Сьогодні Україна опинилася перед загрозою реваншу проросійських сил. Деякі з них і не приховують того, що вони працюють на Кремль і їхня мета – ліквідація української незалежності. Інші замаскувалися під так звані "нові обличчя", але і вони вже зараз говорять про кроки назустріч Росії, а де-факто – капітуляцію перед Москвою", - йдеться у заяві.

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